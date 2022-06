De keukentegels die het verschil maken

Mozaïektegels doen het goed in badkamer, maar zeker ook in een keuken. Vaak wordt er gekozen voor blauwe kleuren die aan de zee doen denken, of wordt er een variant in lichte paarlemoerachtige tinten uitgevoerd. Het geeft de keuken in ieder geval iets fris en speels, dankzij de glans die de tegeltjes hebben. Hier is de pastelkleur een absolute verrassing in combinatie met het bruin van de houten keukenkastjes en de moderne uitstraling van de rest van de keuken. Ook goed werkt het contrast tussen het kleine formaat van de tegeltjes versus de grote vierkanten deuren van de kasten.