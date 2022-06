DIY Accessoires

DIY-meubels en -decoratie zijn helemaal in voor binnenhuisontwerp, en hebben voornamelijk momentum gekregen door de groeiende populariteit van vlooienmarkten en TV-programma’s over inrichting en verbouwing. Helaas, zonder een team van professionals die je bijstaan is het niet altijd zo makkelijk het mirakel van een complete make-over of sloophouten opslag-unit binnen 24 uur tevoorschijn te toveren; wat ze je ook mogen vertellen.

Toch kan een Klus-het-Zelf project een geweldige ervaring zijn. Of het nu is om iets met eigen bloed, zweet en tranen gemaakt te hebben of omdat je je kinderen wilt betrekken in een leuk project voor het weekend. Voor zowel de doorgewinterde professional als de amateur zonder ervaring hebben we hier een collectie projecten onder elkaar gezet die je thuis kunt uitproberen – van beginner tot expert niveau en voor ieder budget.