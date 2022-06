Cortenstaal. Duurzaam, ijzersterk en prachtig als bouwmateriaal in je tuin

Cortenstaal heeft veel voordelen. Het is sterkt, heeft een mooie roestbruine kleur, is duurzaam en toepasbaar in veel elementen. Cortenstaal is echter niet overal even handig om te gebruiken. Woon je binnen een straal van tien kilometer van de kust, dan kun je het staal beter niet gebruiken. Cortenstaal kan namelijk niet tegen zoute zeelucht. Belangrijk is ook dat het staal aan weer en wind blootgesteld wordt. Zo kan het materiaal een goede beschermlaag ontwikkelen en dit is van groot belang voor de duurzaamheid van het product. Tenslotte is het niet verstandig om een element van cortenstaal in het water te zetten. Dit komt de kwaliteit op lange termijn niet ten goede!

Tot zover dit Ideabook. Neem voor meer toepassingen met cortenstaal ook eens een kijkje in dit Ideabook. Hier zie je dat het staal ook schiterend staat in een tuin met strandsfeer!