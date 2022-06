Zo verbouw je je zolder tot mooie loft!

De zolder is in veel huizen niet zo goed geisoleerd en vanwege de hogere ligging in huis vaak warmer in de zomer en kouder in de winter. Check dus of en hoe de ruimte is geisoleerd en breng eventueel een extra isolatielaag aan. Door je dak te isoleren kun je jaarlijks veel geld besparen. Het isoleren van je dak kun je vrij eenvoudig zelf doen zowel aan de buitenkant, binnenkant of bij de zoldervloer. Hiervoor zijn simpele doe-het-zelf materialen en systemen te koop. Via een niet geisoleerd zolderdak gaat veel van de warmte uit huis verloren dus is het aan te raden om hier wel in te investeren.