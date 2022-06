6 belangrijke home staging geheimen

Het is misschien een open deur maar stap een in het verkoop klaar maken van je huis is opruimen en schoonmaken. Elke ruimte in je huis moet spik en span zijn en je tegemoet schitteren. Van je vloeren tot je ramen en van je deurknoppen tot de kranen in de badkamer. Zorg ook dat alle troep is weggeruimd. Geen lege potten crème in de badkamer, kleding op stoelen of losliggend speelgoed op de grond. Is alles om door een ringetje te halen voeg dan nog een aantal mooie elementen toe. Planten bijvoorbeeld. Zij zorgen voor leven in je huis en geven sfeer aan een ruimte. Ga na het schoonmaken en opruimen lekker het bos in voor een ontspannende wandeling en speur naar een mooi gevormde tak. Thuis hang je hem aan het plafond in de woonkamer, gang of een andere ruimte en je maakt er een mooie minituin van. Succes gegarandeerd!