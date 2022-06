Stap voor stap richting je droomhuis

Elektriciteit, of iets concreter: stopcontacten, is iets waar niet iedereen zomaar stil bij staat. Maar bij het ontwerpen van een huis is dit van groot belang. Een vuistregel hierbij is, dat je er beter teveel dan te weinig kan hebben. Later meer stopcontacten bij maken is behoorlijk lastig. Dus als je een plan maakt voor de elektriciteit van je huis, wees niet te zuinig. Bepaalde ruimtes hebben natuurlijk meer stroom nodig. Zo zal je in de keuken wat meer nodig hebben dan in de slaapkamer. Maar het is goed om over elke kamer na te denken. Wat je er doet, en wat je er zou kunnen doen. Vergeet daarbij niet ruimtes zoals de gang (die moet ook gestofzuigd worden en is misschien vanuit de woonkamer lastig te bereiken met de stofzuiger), de zolder of de badkamer. Je kan altijd overal wel een stopcontact gebruiken.

En als je het over elektriciteit hebt, kun je natuurlijk ook nadenken over groene stroom, zonne-energie of windenergie. Zeker bij het bouwen van een nieuw huis is het absoluut het overwegen waard om je huis energie neutraal te maken. Niet alleen voor je eigen portemonnee maar ook voor het milieu.