Ergonomische keuken: design to the next level

Ten slotte is het spot on de verlichting. Aangezien de keuken vaak in de donkere avonduren wordt gebruikt, mag dit essentiële onderdeel niet worden vergeten. Voor het werkgedeelte zijn dimbare spots ideaal. Zorg dat de sterkte altijd in de buurt komt van daglicht. Zo is er genoeg licht voor ieder moment van de dag beschikbaar, direct gericht op het werkblad. Vaak kan er ook verlichting aan de onderzijde van de afzuigkap worden geplaatst, zodat de kookplaat perfect wordt uitgelicht. Maar omdat de keuken naast werkruimte vaak ook als eetkamer fungeert, mag zachtere, warme sfeerverlichting uiteraard niet ontbreken. Plaats enkele hanglampen boven een bar of eiland met zitgedeelte. Een kleine keuken met inklapbare meubels? Kies dan voor uitschuifbare, buigbare of verplaatsbare verlichting. Zodat deze niet in de ruimte hangt wanneer de meubels niet gebruikt worden. Daarnaast leent sfeerverlichting zich er perfect voor om middels een passend design wat kleur de keuken in te blazen. Pas de lamp bijvoorbeeld aan op andere accenten in de ruimte, zoals beschilderde tegels. Speel met mat en glans om de materialen in de keuken nog beter tot hun recht te laten komen en de ruimte te laten leven.