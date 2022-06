Vijf lampen die je binnenplanten weelderig doen groeien en bloeien!

Planten zijn geweldig om in huis te hebben. Ze zorgen voor frisse lucht en sfeer in elke kamer van je huis. Maar het houden van planten is geen eenvoudige zaak. Hoe vaak gebeurt het niet dat je nieuwe plant na een paar weken al niet meer zo levendig was als in het begin. Misschien ben je vergeten om de planten water te geven, staat de plant in de tocht of vangt je plant te weinig daglicht. Vooral het laatste is vaak het grootste probleem. De meeste kamerplanten komen oorspronkelijk uit tropische landen waar de zon de hele dag schijnt en het warm is. Zet je deze planten op een donkere plek, dan zullen ze nauwelijks groeien. Ook een plek voor het raam is vaak niet een voldoende. De oplossing is je plant bijschijnen met kunstmatig licht. Plaats je plant in de buurt van een mooie lamp en je zal zien dat de plant zich een stuk prettiger gaat voelen.





Dit klinkt iets makkelijker dan het in werkelijkheid is. Een aantal factoren zijn namelijk van groot belang als je wil dat je plant profijt heeft van de extra verlichting. Het licht moet in de juiste hoeveelheid schijnen, met de juiste intensiteit en in het juiste kleurenspectrum. Hieronder kom je alles te weten over hoe je je binnenplanten op de beste manier kan laten groeien in lamplicht.