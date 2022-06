Een luxe prefabhuis van 100 vierkante meter

We treffen een keuken die vrij groot en funtioneel is. We zien verschillende rekken en kasten in de ruimte gerealiseerd, deze bieden de bewoners de mogelijkheid om al hun benodigdheden voor de keuken netjes op te slaan. Andere hoogtepunten in deze keuken zijn: de grote koelkast (handig voor een groot gezin), de vaatwasser en de oven. Lekker samen koken, een taart bakken en nooit de afwas te hoeven doen. Klinkt dat als een sprookje? In deze droomkeuken wordt het allemaal waarheid. Het licht valt mooi naar binnen en zorgt ervoor dat de sfeer in deze ruimte optimaal is, dat is wel zo fijn om in te werken.