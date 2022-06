Een modern en stijlvol huis

Op de eerste verdieping vinden we de woonkamer, deze is speciaal ontworpen om comfort en een gevoel van geborgenheid te bieden aan de eigenaren. Het blauw met grijze kleed is de sfeermaker in deze ruimte. En wat dacht je van de comfortabele banken en de hangstoel? Echt een ruimte waarin je je vrije uurtjes graag doorbrengt. Ook wordt deze ruimte dikwijls als filmzaal gebruik, want de bewoners zijn fervente filmliefhebbers. Een andere bijzonderheid waar we je graag even op willen wijzen is de unieke verlichting, zowel een bijzondere kroonluchter (gevormd door verschillende hangende lampen) als de spotjes in het plafond, creëren een unieke lichtsfeer in deze woonkamer. Het is niet voor niets dat de bewoners hier helemaal tot rust komen, want met een juiste lichtsfeer stijgt het wooncomfort exponentieel.