Grote villa om bij weg te dromen

Heb je zin in een rondleiding in een huis dat bol staat van de stijlen en sfeer? Kom dan maar eens snel met ons mee, want we hebben een schitterende tour voor je in gedachten! We nemen je mee naar Querétaro, een stad in centraal Mexico. Daar gaan we een kijkje nemen in de villa die de naam Casa Olivos draagt, het huis van de olijven natuurlijk. Wandel rustig met ons mee terwijl we het pand ontdekken. We kunnen je een ding beloven: aan het einde van de tour zul je zeker onder de indruk zijn. En misschien wel allerlei nieuwe ideeën opgedaan hebben. Kijk met ons mee naar deze schitterende villa in Mexico!