Wonen op een unieke manier

Elk huis is weer een verrassing op zich. En het is dan ook zo, dat er bijna geen woning te bedenken is, waar niet iets verrassends te vinden is. Maar het huis dat we nu gaan bekijken is uniek op meerdere manieren. De bouwstijl en de inrichting maken hier de ultieme vorm van buitenleven mogelijk. De grenzen tussen binnen en buiten zijn hier bijna weggevallen. Het resultaat is een schitterende en ontspannen entourage. De Spaanse interieurarchitecten van Deu i Deu hebben gekozen voor een perfect passende Mediterrane invalshoek met eclectische verrassingen en het resultaat mag er zijn. Droom vooral lekker mee met dit bijzondere project.