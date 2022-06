Zo repareer je het laminaat in een handomdraai

Om het niet zo ver te laat komen is het natuurlijk beter je laminaatvloer zo goed mogelijk te beschermen, uiteraard is voorkomen beter dan genezen. De belangrijkste oorzaken van krassen in je vloer zijn meubels die verschoven worden. Om krassen te minimaliseren is het dus aan te raden om onder alle stoelen en andere meubels die je vaak verplaatst, bescherming in de vorm van viltjes of iets dergelijks aan te brengen. Een andere oorzaak voor krassen op je laminaatvloer zijn zand en steentjes onder je schoenen. Ideaal zou zijn om alleen op sokken over je vloer te lopen. Gaat je dat wat ver, moet je in ieder geval zorgen dat er geen vuil onder je schoenen zit. Als je daarmee over de laminaatvloer loopt werkt het bijna als schuurpapier en krijgt je vloer flink wat krassen te verduren.

