Een sprookjesachtige sfeer in de tuin met solar verlichting

In 2016 willen we niet alleen maar in onze huizen die comfy en warme sfeer. Nee, we breiden deze uit naar elke ruimte van ons huis en maken zelfs van de tuin een gezellige sfeervolle warme plek met jacuzzi, warme sfeerverlichting, open haard en fluffy sofa. Voor een fijne sfeer hoef je geen tientallen lampen te plaatsen. Een paar is vaak al meer dan genoeg voor een prachtig effect. Zoals in de foto hierboven waar slechts een paar lantaarns met warmgeel licht in de boom hangen. Plaats een slinger met solarlampjes boven de eethoek of over de pergola. Een drijvende lotus met bol in de vijver. Of mooie houten bamboe fakkels verspreid door de tuin. Allemaal brengen ze hun eigen sfeer mee. Er is een zeer groot aanbod aan allerlei soorten solar lampen waarmee je jouw eigen unieke accent kunt toevoegen aan de tuin. De solar lamp is een LED-lamp waarop een klein zonnepaneel is geplaatst aan de bovenzijde. Deze vangt zonlicht op dat wordt opgeslagen in de batterij. Een volle opgeladen batterij gaat ongeveer vier dagen mee. Wanneer het donker wordt, gaat de lamp automatisch branden.