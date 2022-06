Deze moderne gevels geven je huis net dat beetje extra

Ga je voor een stoere en industriële look, is staal wel een geschikt materiaal. Naast de stoere uitstraling heeft staal een groot aantal bouwtechnische voordelen: het is sterk, licht, duurzaam en veilig. Omdat staal in alle vormen te kneden is, kan je er praktisch mee doen wat je wil. Het is duurzaam, omdat het 100 procent recyclebaar is. Staal is praktisch ontbrandbaar en heeft zelfs een brandwerende functie. En, zeker niet onbelangrijk, staal is relatief goedkoop. Zo zijn er onder andere lagere montagekosten en minder arbeidsuren.