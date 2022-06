Haal vandaag nog alle giftige kamerplanten uit je huis!

Kamerplanten voegen kleur, sfeer en warmte aan ons huis toe. Het zijn geliefde accessoires die niet uit ons interieur zijn weg te denken en ze worden daarom veelvuldig gebruikt door onze professionals in de keuken, woonkamer, slaapkamer, etc. . Toch moeten sommige kamerplanten met enige voorzichtigheid worden behandeld. Er zijn namelijk een aantal planten zoals die van de Anthurium familie die giftig zijn. Dat betekent niet dat je nu meteen alle planten uit je huis moet halen. De meeste kamerplanten zijn volkomen veilig, maar als je nieuwsgierige kinderen en huisdieren in huis hebt die de neiging kunnen hebben om de bladeren van de planten in hun mond te stoppen, zijn er een paar soorten die je beter niet in huis kunt halen. Er zijn een handjevol planten die allergieën veroorzaken en ook huidirritaties, maagklachten, of erger. Sommige planten zijn giftiger dan andere. Het goede nieuws is dat de meeste kamerplanten in grote hoeveelheden moet worden geconsumeerd om een echte schade te veroorzaken. Vaak is de bittere smaak van de planten vies genoeg om een kind of huisdier ervan te weerhouden om veel van de plant op te eten. Om te voorkomen dat er toch iets heel vervelends gebeurt, kun je ervoor kiezen om geen giftige kamerplanten meer in huis te halen. In dit Ideabook introduceren we alvast een aantal planten die giftig zijn. We vertellen onder meer welke ziekteverschijnselen ze veroorzaken. Uiteraard is deze lijst niet compleet, waardoor je zelf meer onderzoek moet doen om een overzicht van alle giftige planten te krijgen. Met deze lijst van veel voorkomende giftige kamerplanten kun je wel alvast een begin maken met het verwijderen van de giftige planten in je huis!