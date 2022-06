Top 7 buitengrills van de week! Van modern tot rustiek en van groot tot klein

Nu het voorjaar is, is het de hoogste tijd om aan de slag te gaan in de tuin. Misschien moet je even moed verzamelen als je door het raam naar buiten kijkt. Waarschijnlijk staan van de vaste planten alleen nog een paar stengels overeind, ziet je gazon er niet al te florissant uit en kunnen je terras en tuinmeubilair wel een schoonmaakbeurt gebruiken. Maar straks als de eerste voorjaarsbloemen weer tevoorschijn komen en alles aangeharkt en gepoetst is, is het extra genieten. Lekker buiten zitten met familie en vrienden en genieten van de eerste zonnestralen. Terwijl de heerlijkste gerechten zachtjes smeulen op de bbq.

Heb je nog geen bbq? Neem dan een kijkje in dit Ideabook voor de mooiste exemplaren. Vuurplaatsen, klein en groot. Om mee te nemen, als eyecatcher in de tuin of geïntegreerd in een heuse buitenkeuken. Geniet van de warmte en de zachte gloed van het vuur.