Een zeer charmante strandwoning

Hoe moet je deze woonkamer omschrijven? Je kan haast niet anders dan zeggen dat het geheel er ontzettend knus uitziet. Rustige kleuren en zeer aangename en comfortabele meubels vullen de kleine ruimte helemaal op. En dat het een behoorlijk vol geheel geworden is, is in dit geval helemaal niet erg. Het zorgt eigenlijk voor alleen nog maar meer charme in de woonkamer. Lekker op de bank kijken naar de zee… Zelfs bij koude dagen is wonen aan het strand hier een feest! De stijl komt het dichtst in de buurt bij maritiem-landelijk, al kun je niet ontkennen dat er ook een klein modern gevoel in de ruimte heerst.