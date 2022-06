Elegante woonkamers

Stijlvol, verfijnd, geraffineerd, chic… Wie wil er eigenlijk geen elegante woonkamer? Want of je daar nou een klassieke twist aan geeft of industrieel, of je het nou zoekt in mahoniehouten kastjes of in een luxueuze sofa; Op de juiste manier gecombineerd kan elke stijl elegant zijn. De foto's hieronder laten heel verschillende woonkamers zien die allemaal een zekere elegantie gemeen hebben. De meubels hebben fijne vormen en er is veelal ruimte en licht. De ruimtes en meubelen hebben een luxe uitstraling, maar dat betekent niet dat een elegante woonkamer slechts is weggelegd voor de dikkere portemonnee. Laat je inspireren en bedenk je dat minder over het algemeen meer is!