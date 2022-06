Je keuken verbouwen. Dit moet je weten

Als alle esthetische keuzes zijn gemaakt, is het tijd om het ontwerp praktisch op papier te zetten. Dus moet je allereerst goed de ruimte waar de keuken komt analyseren. Dus hoe komt de keuken in die ruimte het beste tot zijn recht. Waar plaats je de bepaalde onderdelen van de keuken. Waar komt de oven, het eventuele kookeiland, wat is de beste plek voor de ijskast en waar moet het aanrechtblad komen. Uiteraard kan je zelf een heel eind komen in dit proces, maar het is misschien ook wel aan te raden om een professioneel met je mee te laten kijken. Door hun jarenlange ervaring weten ze vaak net iets beter of iets wel of niet werkt en wat de beste opstelling is in een bepaalde ruimte.