Hoe maak ik mijn inrichting industrieel?

Je hoort ze steeds vaker in gesprekken over inrichting; woorden als 'vintage', 'reclaimed', 'brocante'. Dit zijn maar een paar elementen van de steeds populairder wordende Industriële Stijl. Velen hebben ongetwijfeld al een Industrieel meubelstuk of object in huis; of ze het weten of niet. Maar wat maakt een inrichting nu echt industrieel? Hoe krijg je dat effect van een stoere, basic ruimte waarin je je toch thuis kunt voelen? Lees verder voor onze tips en suggesties voor een echt industrieël design.