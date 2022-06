Meubeltips voor een kleine hal

Een ruimte die vaak voor problemen zorgt is de hal: smal, vol en druk is de meest herkenbare beschrijving van deze belangrijke doorgang tussen en naar de andere kamers van een huis. Als de dichtstbijzijnde ruimte naar de voor- of achterdeur is het dan ook de plek waar we schoenen, jassen, paraplu's, sleutels en vele andere objecten bij de hand willen hebben voor als we weggaan of thuiskomen. Een aantal bekende optische oplossingen voor kleine ruimten zoals het gebruik van spiegels, lichte, natuurlijke kleuren en veel licht zijn meestal wel bekend. Maar deze lossen niet de problemen op die je opdoet bij het opbergen en aan-en uittrekken van kledingstukken, schoenen etc. Voor meubels in de hal denken sommigen misschien al gauw dat er geen ruimte voor is, of dat er geen ruimte bij overblijft. De producten hieronder bewijzen dat je ook in een op het eerste oog onpraktisch kleine hal of gang veel ruimte kunt gebruiken en zelfs maken voor alle kapstok-gerelateerde zaken!