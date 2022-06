De meest inspirerende zwembaden: zo onderhoud je ze!

Chloor zorgt ervoor dat het zwembadwater schoon en fris blijft. Je kunt het toevoegen in de vorm van tabletten of granulaat. Tabletten worden altijd in een chloordrijver of skimmer gedaan. Chloorgranulaat wordt altijd eerst in lauw water opgelost en daarna verdeeld over het wateroppervlak. Het normale chloorgehalte van een zwembad ligt tussen de 1 en 2 ppm/liter. Is er sprake van algen in het zwembad, dan kan het chloorgehalte eventueel worden opgehoogd naar 3 ppm/liter. Zorg ervoor dat dit niet hoger wordt dan 3 ppm/liter, want in dit geval heeft dit een averechts effect door binding van het chloor. Na het toevoegen van chloor kun je gewoon direct weer zwemmen, maar zorg ervoor dat de skimmer of het chloor granulaat altijd buiten bereik blijft van kinderen. Vind je chloor niet prettig dan kun je ook kiezen voor een zoutwaterzwembad. In dit geval wordt het water gedesinfecteerd door middel van zout-electrolyse. Het water is dan lichtzout, voelt zacht aan en is mild voor de huid.