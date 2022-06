Top 5 van de week: Warmte, familiewoningen en meer ruimte

Een muur in je huis slopen is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komt een heleboel bij kijken. Het spreekt voor zich dat het slopen van een muur iets oplevert. Meestal zorgt het voor meer lichtinval en een ruimtelijk en meer open gevoel van de kamer. Een veel voorkomende variant is natuurlijk de muur van de keuken naar de woonkamer eruit breken zodat de twee ruimtes bij elkaar getrokken worden. Of twee kleine slaapkamertjes, die zo één grote kamer worden. Wat je ook veel ziet is sloopwerkzaamheden aan de achterkant van het huis, zodat er een grote glazen pui in kan. Maar bijvoorbeeld ook een extra raam in een muur voor meer contact met buiten, en uiteraard meer licht. Begint het al te kriebelen? Ga dan snel naar dit Ideabook voor alle tips!