Een huis zonder huisstofmijt: zo doe je dat!

Vele van ons hebben last van huisstofmijtallergie. Een lastige aandoening die wordt veroorzaakt door de uitwerpselen van de huisstofmijt, een spinachtig beestje van ongeveer 0,1 tot 0,6 millimeter groot. Je kunt ze niet met het blote oog zien, wat het niet makkelijker maakt om ze uit je huis te verwijderen. In principe is de huisstofmijt een onschuldig beestje, mits zijn uitwerpselen geen allergische reactie bij je oproepen. Als ze dat wel doen, kun je daar behoorlijk veel last van hebben. Vooral in de herfst en de winter, als het aantal huisstofmijten in huis in veel gevallen toeneemt. De beestjes gedijen namelijk erg goed op donkere en vochtige plekken. Ze voeden zich met de huidschilfers van de mens en komen daarom vooral voor in matrassen, dekbedden en kussens.

Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen om het aantal huisstofmijten in huis terug te dringen. Het is moeilijk om ze helemaal uit te roeien, maar bij een lagere hoeveelheid huisstofmijten nemen je klachten in ieder geval wat af. Iets doen is wat dat betreft altijd beter dan niets. In dit Ideabook vertellen we je hoe je het aantal huisstofmijten in huis kunt verminderen. We zetten op een rijtje wat de huisstofmijt precies voor klachten veroorzaakt en geven daarna een paar slimme trucjes om deze klachten te verminderen. Last van huisstofmijtallergie? Lees snel verder en pas onze tips vandaag nog toe.