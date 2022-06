Out-of-the-box opbergen

Alhoewel decluttering your life een populaire levensfilosofie aan het worden is hebben velen toch nog ruimte nodig voor persoonlijke of praktische dingen. Of je nu alleen woont of met een huis vol mensen, of je nu een winkeltje hebt of een groot kantoor: je hebt nu eenmaal vaak opbergruimte nodig. Soms is het voor dingen die je dagelijks nodig hebt, zoals servies of aanvraagformulieren; soms is het voor lange tijd, zoals erfstukken of seizoensgebonden decoratie. Van fotoalbums tot archieven en van sieraden tot levensmiddelen; ons huis of kantoor staat er vaak vol mee en laat de ruimte ook vol lijken. Voor hen die willen of moeten vasthouden aan materiële zaken hebben we hieronder een aantal ideeën bij elkaar gebracht. Voor alle mogelijke opbergwensen en iedere mogelijke context.