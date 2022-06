Luxe appartement op minimale oppervlakte

De eerste blik in de woonkamer levert meteen al een heel duidelijk beeld van het concept op. Veel hout en sobere aardse kleuren. Afgewisseld met wat kunstzinnige en meer kleurrijke uitspattingen. Het hout van de ontbijtbar zien we op verschillende plekken in het huis terugkomen. Maar daarover later meer. Bij de bar is al goed te zien hoe er slim is nagedacht over het besparen van ruimte. Naast zittend eten kan je hier ook koken, getuige de magnetron die rechts in het meubel is ingebouwd.