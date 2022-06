Met deze goedkope materialen kan je een geweldig huis bouwen

Oriented Strand Board (OSB) is een van de goedkoopste houtsoorten. De platen zijn samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers van een vooraf bepaalde vorm en dikte. Deze zijn onderling verbonden met een bindmiddel. Hierdoor heeft OSB zijn kenmerkende structuur. Met OSB kun je fantastische dingen maken. Je kunt de platen gebruiken als scheidingswand of als muur. Maar het is ook een fantastisch materiaal om bijvoorbeeld meubels mee te maken. Denk daarbij aan een tafel, maar zeker ook kastruimte. Ondanks dat het niet al te duur is in de aanschaf, heeft het zeker geen goedkope uitstraling. We zien het dan tegenwoordig ook steeds vaker terugkomen in moderne en hippe interieurs. Een kast van OSB staat bijvoorbeeld prachtig in een minimalistische witte ruimte.