Blauw gebruiken in huis

Kleur speelt een grote rol in ons leven en vooral ook thuis. Zonder het te weten leggen je kleurkeuzes veel bloot over je leven, aangezien het een maatstaf is voor persoonlijkheid, smaak en stijl. Het wordt over het algemeen aangenomen dat de kleur blauw sterk verband houdt met rust, ontspanning en sereniteit. Daarom wordt deze kleur nog wel het meest gebruikt in de slaapkamer en de badkamer. Er wordt beweerd dat de kleur blauw invloed uitoefent op de complexe chemische processen in ons lichaam, en onze hartslag en bloeddruk verlaagt. De verschillende tinten blauw en de mate waarin wij deze gebruiken zijn dus voor ons welzijn van belang. Teveel donkerblauw kan deprimerend werken, terwijl teveel van een tint als fel- of lichtblauw juist koud en steriel overkomt.

Als je ervoor kiest blauw te gebruiken in je interieur, vraag je dan eerst de volgende 5 dingen af:

1. In welke kamer zal de kleur komen?

2. Is de grootste bron van licht in deze kamer natuurlijk of kunstmatig?

3. Welke sfeer wil je dat deze kamer uitstraalt (kalmte, ontspanning, activiteit etc)

4. Wie gaat deze kamer gebruiken?

5. Zijn er externe factoren zoals aangrenzende kamers, ligging, afscheidingen en andere vaste elementen die het kleurenschema van de kamer beīnvloeden?

Zodra je de bovenstaande vragen hebt beantwoord kun je bepalen of blauw al dan niet de goede kleur is voor jou. In dit artikel kijken we naar een spectrum van blauwe kleuren, highlights en accenten in verschillende ruimten. We zullen ook zaken bespreken als hoe veel (of hoe weinig) kleurgebruik en waar. Volgens de wetten van kleurpsychologie zijn sommige kamers beter geschikt voor bepaalde kleuren dan andere. In deze foto's zul je kunnen zien hoe de keuze voor de kleur blauw de hele sfeer en het uiterlijk van een ruimte bepaalt, en of deze effecten iets voor jou zijn.