Antieke kantoormeubelen, 11 stijlvolle voorbeelden

Het bureau is het kloppend hart van elk kantoor. Behalve een tafel waaraan men kan werken is het bureau ook een opslagruimte voor papieren, pennen, boeken en wat je ook maar meer nodig hebt. Zeker in het pre-computertijdperk was dit erg belangrijk. Het bureau vervulde in zekere zin de functie die de harde schijf nu heeft. Een echt antiek bureau is daarom ook gevuld met lades: direct onder het bureaublad, maar ook in de 'poten' van het bureau. Berg alle papieren documenten op in deze lades, zodat er bovenop het bureaublad plaats overblijft voor de computer, een aantal interessante boeken, kunstvoorwerpen of planten.