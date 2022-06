Sober maar uiterst charmant vakantiehuis

De opgave voor Kwint architecten was het ontwerpen van een eenvoudig zomerhuis in Midlaren, net onder Groningen. Het resultaat is een archetypisch huis, recht toe recht aan. In plattegrond en doorsnede rijk en ruimtelijk vormgegeven. Aan de binnen- en buitenkant is het huis sober gematerialiseerd. Het opaal gelakt vuren multiplex in het gehele interieur en de zwart geschilderde houten geveldelen en donkere golfplaat aan de buitenkant geven het Zomerhuis Midlaren een sober karakter. Maar in dit geval betekent sober zeker less is more, want het resultaat mag er absoluut zijn.