Dit zijn de beste materialen voor raamkozijnen. Welke kies jij?

Naast over de kozijnen kun je misschien meteen net zo goed ook maar even nadenken over het glas dat in diezelfde kozijnen gaat. Tegenwoordig is het eigenlijk geen vraag meer of je wel of geen dubbelglas wilt. Dat is inmiddels wel de standaard. Maar er zijn ook bijzondere soorten glas die in bepaalde situaties of op bepaalde plekken goed van pas kunnen komen. Zo bestaat er bijvoorbeeld zonwerend glas. Dit kan handig zijn als de zon er vol op schijnt en je niet de warmte maar wel het licht van de zon binnen wil laten komen.

