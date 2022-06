Earthship | Leven als een filmster onder de grond

De vormen van aardehuizen zijn vaak organisch en rond of futuristisch en hoekig. We zien glooiende muren van klei in golvende vormen met mozaiektegels en barbapapa achtige huizen in ronde vormen van klei. In Nederland werd het eerste earthship gebouwd in Zwolle en daarna volgde een hele wijk met 23 aardehuizen in Olst. Wil je zo'n half verzonken huis bouwen dan kun je een aannemer of architect inschakelen. Het is ook mogelijk om er zelf een te bouwen met behulp van de talloze stappenplannen op internet. Win daarbij wel advies in van bouwkundige experts en ga na of er vergunningen nodig zijn bij betreffende instanties want zo'n deels ondergrondse woning dient uiteraard wel solide te zijn in verband met veiligheid. De meeste zelfgebouwde earthships worden gebouwd van autobanden die in een U-vorm in een gat in de grond worden geplaatst en gevuld met aarde. De aarde die wordt afgegraven, wordt bij voorkeur in het midden geplaatst omdat deze later weer wordt gebruikt in de banden. De eerste laag banden moet zeer nauwkeurig geplaatst worden omdat deze de basis vormt voor de rest. Elke volgende laag banden moet goed gecheckt worden op soliditeit en waterpas liggen. Het ook zeer belangrijk (en niet eenvoudig) om een solide dak te bouwen dat niet lekt. Het dak wordt meestal in een vlakke v-vorm gebouwd en dient goed geïsoleerd te worden. Ook een goede afwatering is belangrijk en voldoende verticale steunbalken. In het dak worden vensters ingebouwd die de ruimtes voorzien van natuurlijk daglicht.