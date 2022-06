Ideeën voor de woonkamer

Alhoewel we in iedere kamer van ons huis wonen, is de woonkamer de enige ruimte die deze functie ook in zijn naam draagt. De huiskamer is traditioneel die ruimte waarin we ons het meest ophouden: hier relaxen we na het werk, ontvangen gasten, of klinken op de dag met een glas wijn. We doen hier dus niets anders dan ontspannen en ons goed voelen. Terwijl de inrichting van andere kamers altijd gericht is op een bepaald doel – slapen, koken, werken, persoonlijke verzorging – gaat het er bij het inrichten van de woonkamer alleen om dat we ons goed voelen. Daar is dan ook de meubilering op aangepast. Hier vinden we de bank, de fauteuil, de poef; onze boeken en spellenverzameling; de tv en de muziekvoorraad en als je geluk hebt een open haard.

De woonkamer is dus die kamer waarin we van het alledaagse uitschakelen. We lezen een goed boek in onze favoriete stoel of kruipen op de bank voor een film. Verder is de woonkamer het sociale middelpunt van het huis: hier spelen we met de familie een potje mens-erger-je-niet, kletsen we met onze vrienden of vieren onze verjaardag met een gezellig feestje. Het is dan ook geen wonder dat er veel moeite gedaan wordt voor de inrichting van deze kamer. Terwijl een donkere badkamer of een keuken met een twijfelachtig tegeldesign nog te tolereren zijn, is een mooie woonkamer essentieel om ons in ons huis thuis te doen voelen. Met de volgende inrichtingstips lukt dat gegarandeerd.