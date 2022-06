De mooiste zwevende wandplanken

Een andere manier om een hoek in een ruimte op te leuken is met deze houten kubussen. Het ontwerp is van Duitse komaf en heet, heel toepasselijk, 'a few of my favourite things'. En dat is dan ook meteen de beste manier om dit ontwerp te interpreteren en te gebruiken: als zwevend podium om je favoriete items tentoon te stellen. Zijn de kleine kubussen aan de rechterkant al opgevallen? Zo krijgen ook de kleinere items een plaats in het geheel. Het leuke aan een ontwerp met zwevende wandplanken (of eigenlijk kubussen) als deze is dat het een creatieve manier is om een hoek op te vullen.