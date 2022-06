Waar moet je aan denken als je je eigen huis gaat ontwerpen

Als de locatie helemaal klopt, ben je toe aan het huis zelf. Naast esthetische waarde, moet het huis natuurlijk ook vooral functioneel zijn. Probeer daar dus een zo goed mogelijke balans in te vinden. Uiteraard is voor iedereen functioneel weer iets totaal anders. Maar het is absoluut van belang om ruim van tevoren goed na te denken over wat je handig vindt in een huis zodat dit goed meegenomen kan worden in de plannen. Zo kan je bijvoorbeeld later altijd nog een garage aan je huis laten aan bouwen. Maar op een later tijdstip te besluiten dat je toch nog een kelder wil, is weer wat lastiger.