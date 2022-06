Maak je tuinmeubilair weer blinkend schoon!

Na een paar zonnige dagen begint het alweer flink te kriebelen. En dat is niet voor niets. De lente is in aantocht en dat betekent dat het overdag langzamerhand steeds een beetje warmer wordt. Misschien heb je zelfs al ergens heerlijk in het zonnetje op een terrasje gezeten. Het duurt niet lang meer voordat je ook weer in je eigen tuin of op je balkon kunt genieten van het zonnetje. Daarvoor moet je wel je tuinmeubilair uit de schuur of berging halen. De kans is groot dat dit er niet meer zo schoon uitziet als het voor de winter deed. Zelfs als het de hele herfst en winter binnen heeft gestaan, aangezien de kans groot is dat het al redelijk vies was toen je het in de schuur of berging neerzette. Tuinmeubels die je een heel seizoen buiten hebt staan en intensief gebruikt worden nou eenmaal vies. Daar is vrij weinig tegen te doen.

In dit Ideabook doorlopen we een handig stappenplan om ervoor te zorgen dat je tuinmeubilair binnen no-time weer blinkend schoon is. We vertellen je welke schoonmaakmiddelen je het beste kunt gebruiken en hoe je het ergste vuil verwijderd. Hebben je tuinmeubels in de herfst en winter wel buiten gestaan? Dan komt de informatie in dit Ideabook extra goed van pas. Lees snel verder en maak je meubels schoon voordat het moment komt dat je voor het eerst weer heerlijk buiten in het zonnetje kunt zitten.