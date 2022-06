Hoe kies je de juiste tegels voor jouw badkamer

Aan het einde van dit Ideabook gekomen, sluiten we graag nog even af met onze persoonlijke aanbevelingen. We kijken hiervoor even met je vooruit naar de nieuwste trends in badkamerland en lichten daarbij twee verschillende trends toe. Bij de eerste trend kunnen we toe met een enkel woord: 'industrieel'. De basis van de badkamer in de industriële stijl zijn de grote donkere tegels die weinig aan de verbeelding overlaten. Ze zijn functioneel, aanwezig, maar vooral erg praktisch. En of je daarin nu voor natuursteen of een keramische 'cement-look' gaat, dat maakt niet uit. De rest van de badkamer is bij de industriële stijl ook enigszins grof en mannelijk. Dat de tegels hierbij een mooie basis vormen, dat spreekt dan voor zich.

De andere stijl die we aan kunnen bevelen is de meer frivole en persoonlijke stijl. Tegels zijn daarbij niet meer de 13-in-een-dozijn partij die 'omdat het nu eenmaal moet' in een standaard patroon gelegd zijn. Er is ruimte in de badkamer voor persoonlijk experiment. Door het creëren van een mozaïek, het leggen van een bijzonder patroon of het toevoegen van bijzondere accenten wordt de badkamer net zoals bijvoorbeeld je woonkamer een expressie van jouw persoonlijkheid.