De perfecte keuken; 8 handige tips voor de ideale inrichting

De gootsteen gebruik je over het algemeen voor twee dingen. Ten eerste voor de afwas. Ten tweede voor het afspoelen van bepaalde dingen tijdens het koken. Allereerst is het aan te raden de gootsteen niet midden in het aanrechtblad te plaatsen. Als je de gootsteen enigszins in een hoek plaatst hou je zoveel mogelijk aanrechtblad aan een stuk over. En dat werkt nu eenmaal een stuk prettiger. Wat is de afwas betreft, is het wel zo handig de gootsteen een beetje in de buurt van de vaatwasser te hebben. Zo kan je makkelijk dingen afspoelen alvorens je ze in de vaatwasser zet. Vervolgens wil je tijdens het koken soms de sla wassen, of andere groenten. Dus de gootsteen niet al te ver van het fornuis, is ook aan te raden. Maar het is maar net wat je makkelijk en fijn vindt.