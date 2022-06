Een modern interieur: grote ramen en multifunctionele ruimtes

Over smaak valt uiteraard niet te twisten. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat een modern interieur tegenwoordig meestal over een aantal herkenbare aspecten beschikt. Daarbij komen vaak open en multifunctionele ruimtes terug. En dat open karakter wordt in veel gevallen onderstreept door grote ramen die zo binnen en buiten met elkaar in contact brengen. In dit Ideabook bespreken we een aantal kenmerken van een modern interieur en hoe je dat in verschillende ruimtes het best tot zijn recht kan laten komen. Raak geïnspireerd en kijk of je met wat kleine veranderingen je eigen huis ook een moderne touch kan geven.