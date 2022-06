De meest voorkomende conflicten met je interieurontwerper & hoe ze op te lossen

Al in het begin van jullie samenwerking hebben je interieurarchitect en jij goede afspraken gemaakt over kleurenschema's en stijl. Tenminste, als het goed is. En zelfs als dat goed is gegaan dan bestaat de mogelijkheid alsnog dat jullie beide een iets andere interpretatie van deze afspraken in je hoofd hebben. Enerzijds is dat natuurlijk prima, je huurt een interieurontwerper in om nieuw licht op je eigen ideeen te schijnen, anders had je het natuurlijk net zo goed allemaal zelf kunnen doen. Enige dichterlijke vrijheid spreekt natuurlijk voor zich, het is niet voor niets dat een interieurarchitect een creatief persoon is. Die hebben wat ruimte nodig om tot een mooi concept te komen. Toch is de scheidslijn tussen creatieve vrijheid en het volledig overschrijden van jouw wensen en smaak een dunne. Ook hier geldt de gouden regel voor samenwerking met een creatieve professional: hou een vinger aan de pols! Wanneer jij een voorkeur uitspreekt voor 'natuurlijke materialen' zijn, kan de interieurontwerper uitleggen in een woonkamer zoals we hier zien of als een keur aan verschillende kamerplanten.. Blijf met elkaar communiceren!