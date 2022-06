6 supersnelle schoonmaaktips voor de keuken

De dagelijkse schoonmaakbeurt en de glanzende oppervlakken die daar op volgen zijn afhankelijk van het soort schoonmaakmiddel dat je gebruikt. Alleen water is daarbij vaak niet afdoende, al zijn er ook oppervlakken in je keuken – het aanrecht bijvoorbeeld – waar een kleine vlek met alleen een doekje zo weg te vegen is. Voor de 'echte' schoonmaak zijn er tal van producten op de markt. Een allesreiniger is de meest bekende optie. Natuurlijk is zo'n allesreiniger een goede eerste stap, maar als je keuken je echt lief is, zijn er ook tal van schoonmaakproducten die speciaal voor de keuken ontwikkeld zijn.

Van belang is hierbij dat je goed naar de oppervlakken kijkt. Sommige schoonmaakproducten werken namelijk met behoorlijk agressieve stoffen. Je moet dus echt voorkomen dat je een product kiest dat niet geschikt is voor het materiaal in jouw keuken. Het zou zonde zijn als het chique schoonmaakmiddel jouw natuurstenen aanrecht aantast of juist je chromen grepen dof maakt. In opkomst is trouwens ook het gebruik van meer natuurlijke producten, een mooie tegenhanger voor de synthetische stoffen in andere schoonmaakmiddelen. Soda bijvoorbeeld of citroensap. Citroensap werkt sterk ontvettend en is volledig biologisch. Een mooie tip voor de milieubewuste lezers (en poetsers) onder ons.