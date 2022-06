Een zwembad aanleggen, wat kost het eigenlijk?

Het is natuurlijk een super-de-luxe droom voor iedere huisbezitter, een eigen zwembad in de achtertuin of gewoon een indoor swimmingpool in je eigen huis. We dromen in ieder geval bij voorbaat in gedachten al weg, dobberend op een opblaaskrokodil terwijl je geniet van elk zonnestraaltje en de dag afsluit met een vers bereide cocktail. Het is een vakantie in eigen huis, en wat wil je nog meer?

Maar eerst even terug naar de meer aardse zaken: wat kost zo'n zwembad eigenlijk? En waar moet je rekening mee houden wanneer je zo'n zwembad aan wilt leggen. Wij nemen je mee in een aantal van de overwegingen die vooraf gaan aan het laten aanleggen van een eigen droomzwembad. Lees even mee en verwonder je over de mogelijkheden. Want 'bigger is better' geldt zeker waar het op zwembaden aankomt.. of is 'less' ook hier 'more'?