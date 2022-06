Een fascinerende minimalistische woning

Als afsluiter nemen we nog letterlijk een kijkje in de keuken. Ook weer een zeer aangenaam geheel, zeker in combinatie met de eettafel en de leuke loungehoek. Zie je nu hoe mooi ook binnen het effect van de grote schuifdeuren is? Alles in dit huis is in een perfecte balans en harmonie. Thuiskomen moet in dit huis extra aangenaam zijn!

Benieuwd geworden naar meer huizen met minimalistische trekjes? Dit project moet je dan ook zeker niet overslaan!