Je eigen bed maken: zo pak je dat aan!

Een mooi bed is een echte blikvanger voor je slaapkamer Helaas is het niet altijd even makkelijk om in een beddenzaak of meubelwinkel een bed te vinden dat geheel aan jouw wensen voldoet. Als je eenmaal iets in je hoofd hebt is het vaak moeilijk om precies datgene in de winkel terug te vinden. Daarbij komt dat het aanschaffen van een bed vaak flink in de kosten kan lopen. Een beetje houten ombouw kost vaak meer dan je lief is. Hierdoor kan het zijn dat je de aanschaf van je nieuwe bed toch maar weer even uitstelt. Dat is eigenlijk best wel heel erg jammer. Daarom stellen we voor dat je eens nadenkt over het zelf maken van een nieuw ombouw voor je bed. Hiervoor hoef je namelijk helemaal geen ervaren klusser te zijn. Met de juiste voorbereiding kan iedereen zijn eigen ombouw maken.

In dit Ideabook gaan we niet heel erg diep in op het bouwen van het ombouw. We focussen ons op het ontwerp van het bed. Om zelf een eigen ombouw te kunnen maken moet je namelijk wel weten wat voor type bed je zou willen maken. Natuurlijk geven we tussen neus en lippen door ook nog wat tips om je klusproject tot een goed einde te brengen. We willen natuurlijk wel koste wat het kost voorkomen dat je de eerste nacht meteen door je nieuwe bed zakt. Lees dus snel verder en geniet over niet al te lange tijd al van je nieuwe bed!