Heerlijk luxe familiehuis met Scandinavische touch

In dit prachtige luxe familiehuis in het Duitse Braunschweig woont een gezin van vier. De vraag aan de architecten van Gondesen was om een modern, licht en energiezuinig huis te bouwen. Een ander gegeven dat de architecten meekregen was dat het huis een Zweedse look en feel moest krijgen. En dat is heel aardig gelukt. Het grotendeels witte huis staat in een prachtige natuurlijke omgeving en heeft veel glas en het nodige hout voor een natuurlijke uitstraling.