Wat je moet weten voordat je een aquarium aanschaft

Als regel voor het aanschaffen van een aquarium geldt: hoe groter, hoe duurder. Dat de prijs in verhouding is met de grootte ligt aan een aantal factoren. Zuurstof in het water is een belangrijk aspect, dikte van het glas is de andere factor die zwaar meeweegt. Zuurstof in het water is van belang omdat vissen nou eenmaal geen happen lucht kunnen nemen. Zij zijn volledig afhankelijk van de zuurstofrijkheid van het water zelf. Enerzijds kan je de zuurstof in het water verhogen door planten te plaatsen, bij een klein aquarium is dat vaak een afdoende en goedkope oplossing. Kies je echter voor een groter aquarium, dan zal er een pomp geplaatst moeten worden. Deze is duurder in aanschaf en vergt bovendien veel onderhoud.

Naast de zuurstofrijkheid van het water door het plaatsen van een pomp is de dikte van je aquarium ook een belangrijk deel van de kosten. Een groot aquarium vraagt om dikke glazen platen om de druk van het water voldoende op te vangen. Deze aquaria zijn nou eenmaal duurder dan een 'gewone' vissenkom. Kies je ten slotte voor een inbouwaquarium, dan moet je nog eens extra diep in de buidel tasten. Een dergelijk aquarium kan je waarschijnlijk niet zelf plaatsen, schoonmaken of vervangen. Hiervoor heb je een professional nodig, en zoals dat gaat met professionals zijn ze kostbaar.