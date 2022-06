Tuinieren vanuit je luie stoel!

Barbecueën is leuk en gezellig. Maar het bakken gaat niet altijd over rozen. Hoe vaak zijn je hamburgers aangebrand of net niet helemaal gaar. De oplossing is smart bbq' en. Koppel een vleesthermometer via Bluetooth aan je smartphone of iPad. In de app geef je vervolgens aan of je een worst, een hamburger of een lekker kippetje gaat bakken en hoe je je vlees gebakken wilt hebben: rare, medium rare of well done. Tijdens het bakken zie je precies wat de temperatuur van je vlees is. Heeft je vlees de juiste temperatuur bereikt en is je vlees klaar dan krijg je hier een melding van. Barbecueën wordt zo een fluitje van een cent!