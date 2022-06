Zo creëer je die prachtige rustieke landelijke sfeer in huis!

Zeker; in de rustieke en landelijke stijl zien we veel gebruik van hout. Hout voegt immers ook dat prachtige natuurlijke en warme accent toe aan ruimtes. Echter, de rustieke stijl kenmerkt zich juist door de afwisseling van mooie strakke stucmuren in wit of zachte aardetinten met hout. Door deze combinatie ontstaat er rust, ruimte en balans in het interieur. Het uitstralen van rust staat ook centraal in de landelijke inrichting. Je huis als rustpunt waardoor je alle stress en spanningen van het leven van alledag kunt achterlaten en even helemaal kunt terugkomen bij jezelf. De vloer is een belangrijk onderdeel in deze stijl. Je kunt op eenvoudige wijze een rustieke sfeer aan huis toevoegen door bijvoorbeeld een ruwe houten planken vloer in je woonkamer te leggen. Je kunt ook kiezen voor een verouderde, vergrijsde of whitewash vloer die het rustieke nog meer naar voren brengt. Meestal wordt daarbij gebruik gemaakt van ruw en onbewerkt hout.