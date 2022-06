Een heel bijzondere woning met stijl

Midden tussen de Oostenrijkse alpen, met een adembenemend uitzicht op het dal staat het Haus der Ufogel te wachten op vakantiegangers die tijdelijk in stijl willen wonen. Een bijzonderheid is de Ufogel zeker: een vrijstaand, zwevend object dat uit een ander sterrenstelsel gekomen lijkt te zijn. De naam is een reflectie van deze bijzondere architectuur in de samentrekking van de woorden 'UFO' en 'vogel', dat het huisje perfect beschrijft. Lees verder voor een kijkje in dit bijzondere ontwerp van Aberjung Design.